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Metin Temel Paşa'nın rütbesini Başkan Erdoğan takacak

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" dediği Korgeneral İsmail Metin Temel'in orgeneral rütbesini Başkan Erdoğan takacak.

Güncel / 28 Ağustos 2018 Salı 10:50
Metin Temel Paşa'nın rütbesini Başkan Erdoğan takacak

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Metin Temel paşa ile ilgili ''Apoletlerini sökeceğim'' sözleri büyük tepki çekmişti.

RÜTBESİNİ ERDOĞAN TAKACAK

İnce'nin o dönemde 2. Ordu Komutanı olan Korgeneral Metin Temel'e yönelik sözleri adeta infiale neden olmuştu. Metin Temel YAŞ kararıyla Orgeneralliğe terfi etti. Temel'in yeni rütbelerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.



TÖREN 29 AĞUSTOSTA

Süperhaber'de yer alan habere göre; Metin Temel ve rütbesi Oramiralliğe yükseltilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın yeni rütbelerini 29 ağustos tarihinde gerçekleştirilecek törenle Başkan Erdoğan takacak.

CumhurbaşkanıMuharrem İnceDeniz Kuvvetleri KomutanıRecep Tayyip Erdoğan


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