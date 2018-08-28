USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Küçükçekmece'de bir kamyonun kimyasal yükünü döktüğü belirtiliyor. Cadde trafiğe kapatıldı. Olay yerine uzman ekipler bekleniyor. Halkalı Dereboyu Caddesi'nde kamyondan yola dökülen kimyasal maddeden yaralanan 1'i çocuk 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Güncel / 28 Ağustos 2018 Salı 15:34
İstanbul'da kimyasal madde paniği!
Video için tıklayın

İstanbul Halkalı Dereboyu Caddesi'nde kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Cadde trafiğe kapatılırken rahatsızlanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kamyonete yüklenen sülfirik asit yüklü bidon yola döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar da asitin üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken rahatsızlanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

PolisKimyasal MaddeHalkalı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı