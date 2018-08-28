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Hakkari'de karpuz bereketi

Hakkari’nin Otluca köyü Uyanık mezrasında ilk defa ekilen karpuzlar verim vermeye başladı.

Yaşam / 28 Ağustos 2018 Salı 11:53
Hakkari'de karpuz bereketi

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğünde aldıklarını aşılı fidelerden bereketli verim aldıklarını söyleyen çiftçiler, ekilen karpuzların piyasada büyük ilgi gördüğünü belirttiler. Çiftçiler, “Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaz aylarında dağıtılan karpuz başta olmak üzere birçok sebze fidesini satın aldık. Sebze fideleri aşılı olduğu için rahatlıkla birçok bölgede yetişiyor. Sınır kesimlerindeki köyler sıcak olduğu için karpuz burada çok iyi yetişiyor ve erken de verim alınıyor. Yüksek kesimler ise serin olduğu için karpuz hasadının eylül ayı sonunda yapılması gerekir. Hakkari'nin Otuca köyü Uyanık mezrasında ise ilk defa karpuz yetişti. Hasadına şimdi başlanmasını ise doğru bulmuyoruz. Çünkü daha zamanı var. Zamansız koparıldığı için karpuz kelek çıkar” uyarısında bulundular.

Uyanık mezrası sakinleri ise, ilk defa karpuz yetiştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, her bölgede mevsim farklılığı olduğunu ifade ettiler. Kaynak : İHA

TarımOrman Müdürlüğü


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