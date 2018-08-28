Hababam Sınıfı Müzesi'ne ziyaretçi akını

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı'nın çekildiği İstanbul Adile Sultan Kasrı'ndaki sınıfın bir benzerinin oluşturulduğu Amir Ateş Semt Konağı, ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz günlerde Amir Ateş Semt Konağı'nda açılan Hababam Sınıfı Müzesi, büyük ilgi görüyor. Efsane film serisi Hababam Sınıfı'nın hatıralarına ev sahipliği yapan müze, Mahmut Hoca'yı, İnek Şaban'ı, Güdük Necmi'yi, Hafize Ana'yı görmek isteyenlerle doldu.



Filmdeki eşyalar sergileniyor



Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinin hatıralarını yaşatmak isteyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yakın ilgisiyle hazırlanan müze, Yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1975, 1976, 1977 ve 1978'de Koşuyolu Adile Sultan Kasrı'nda çekilen Hababam Sınıfı'nın hatıralarına ışık tutuyor. 6-A Edebiyat sınıfında, filmin ana karakterlerinin heykelleri, Kemal Sunal'ın saati, Adile Naşit'in kullandığı ütü, yönetmen Ertem Eğilmez'in daktilosu yer alıyor. Filmin afişleri, müzikleri, filmde kullanılan kostümler, ziyaretçilere film setindeymiş hissi uyandırıyor. Bundan 45 yıl öncesine giden ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kaynak : İHA