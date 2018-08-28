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Garsonların yerini robotlar aldı

Nepal’de birçok restoranda garsonların yerini robotlar aldı.

Teknoloji / 28 Ağustos 2018 Salı 15:31
Garsonların yerini robotlar aldı

Nepal'de üretilen robotlar restoranlarda çalışan garsonların yerini aldı. Nepal'in başkenti Kathmandu'nun ünlü caddesi Kings Way'deki bir çok restoranda başlatılan yeni uygulama büyük ilgi çekti. “Yemeğin teknoloji ile buluştuğu yer” sloganıyla hizmet veren Naulo restoranda müşterilere robotlar hizmet veriyor. Restoranda masaların üzerinde bulunan dijital ekranlardan verilen siparişler, direkt olarak mutfaktaki sisteme iletiliyor. Robotlar, hazırlanan siparişleri mutfak tezgahından alıp müşteriye servis ediyor. İnsan gücünü minimuma indiren servis robotları ayrıca müşterilerle temel seviyede iletişim de kurabiliyor.

Garsonların kabalıklarından şikayet eden bazı müşteriler de kibar robotların sağladığı bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.

Kaynak : İHA

RobotlarTeknoloji


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