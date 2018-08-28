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FETÖ'den aranan kadın Samsun'da yakalandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan bir kadın Samsun’da yakalandı.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2018 Salı 15:07
FETÖ'den aranan kadın Samsun'da yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılan ve Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir çağrı merkezinde çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki S.A. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A.'nın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Trabzon Adliyesine bağlantı yapıp ifade vereceği öğrenildi. Kaynak : İHA

Emniyet MüdürlüğüCumhuriyet Başsavcılığı


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