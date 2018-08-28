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Erez Sınır Kapısı yeniden açıldı

İsrail tarafından yaklaşık bir hafta önce kapatılan Gazze ile İsrail arasındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı bugün yeniden açıldı.

Dünya / 28 Ağustos 2018 Salı 11:48
Erez Sınır Kapısı yeniden açıldı
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Bölgede yaşanan gerginliğin artması sebebiyle İsrail tarafından yaklaşık bir hafta önce kapatılan Erez Sınır Kapısı bugün yeniden açıldı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, dün Gazze ile aralarındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın yeniden açılacağını duyurmuştu. Lieberman, sınır kapısının yeniden açılmasının en önemli sebebini geçen hafta boyunca bölgedeki gerginliğin azalması olarak gösterdi.

Sınırda hareketlilik

İsrail, 19 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nden hastalık durumu dışında çıkışları kapatmış, geri dönenler için sınır kapısını açık bırakmıştı. Bir hafta önce kapatılan sınır geçişinin sabah saatlerinde açılmasıyla birlikte sınırda hareketlilik yaşandığı belirtildi. İsrailli yetkililere göre, her gün yaklaşık bin Gazzeli, insani nedenlerle Erez'den geçiş yapıyor.

Mısır'ın Hamas ve İsrail arasındaki gerginliği azaltmaya yönelik yaptığı çalışmaların da sınır kapısının açılmasında büyük bir etken olduğu belirtildi. Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı, Gazze sınırının kuzeyi ile İsrail arasında yer alıyor. İsrail bölgede yaşanan gerginliğin artması sebebiyle yaklaşık 1 hafta önce Erez Sınır Kapısı'nı kapattığını duyurmuştu. Kaynak : İHA

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