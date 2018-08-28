USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Çeyrek altın ve altın fiyatları 28.08.2018

Gram altın 242,6 lira, çeyrek altın 396 lira ve Cumhuriyet altını 1.615 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 28 Ağustos 2018 Salı 09:50
Çeyrek altın ve altın fiyatları 28.08.2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 242,6 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 primle 238,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kazancıyla 242,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 396 lira, Cumhuriyet altını da 1.615 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.210,25 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında yükselişlerin devam etmesi için 240 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna göre yön belirlediğini ve bu hafta dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirterek, 'Yani gün içindeki dalgalanmalar 10-15 lira aralığını bulabilir. Bugün gram altının 238-248 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Dün veri gündeminin zayıf olmasının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini dile getiren Memiş, ons altının 1.205 doların üzerinde kalmayı başarması durumunda 1.225 dolara kadar yükseleceğini, düşüşlerde ise 1.190 dolar seviyelerinin görülebileceğini kaydetti.

Kaynak : AA

Dolar KuruİslamDolarÇeyrek AltınCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı