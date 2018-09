Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Litvanya'da mevkidaşı ile yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.Çavuşoğlu,'Acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var ama müttefikimiz ABD bize satmıyor.' dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:



'FETÖ TARAFINDAN ZEHİRLENEN GRUPLAR VAR'



İki ülke arasında diyaloğun olması önemli. Dışişleri Bakanı olarak ben de diplomasiden yanayım. Sorunları çözmek sayın Cumhurbaşkanımızın da yetki ve talimatıyla için çok da çaba sarf ettik. Dolayısıyla kongre üyelerinin de Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü Amerika'da farklı kurumlar var, farklı pozisyonlar var, farklı düşünceler var, tam bir karmaşa var. Türkiye'nin önemini bilen kongre üyeleri de var. Tabi FETÖ yüzünden zehirlenen, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var.



'LİTVANYA YÖNETİMİNE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'



FETÖ, Litvanya'da da özellikle Tatar toplumunu bölmeye çalışıyor, bölmeye çalışıyor hatta bizim ilişkilerimizi de zehirlemeye çalışıyor. Ama biz buna müsaade etmeyiz. Burada Tatar toplumunun nasıl Kırım'da Ukrayna'da birliği önemliyse burada da önemli. Biz bu konuda Litvanya yönetimine her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü Tatarlar bizim akrabalarımız.



'SAVUNMA SİSTEMİNİ ABD'DEN ALMAK İSTEDİM, SATMAK İSTEMEDİ'



Sonuçta bu ilişkiler önemli ama artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Normalleştirmek için kabul edilemez şartlar da koymamak lazım. Benim şu anda acil olarak bu hava savunma sistemine ihtiyacım var. Ben bu hava savunma sistemini müttefiklerimden başta ABD olmak üzere almak istedim. Fakat bu ülkeler ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Benim de ihtiyacım var.



'ÜLKEMİ SAVUNACAK SİSTEMİ ALMAK ZORUNDAYIM'



Amerika patriotları bize satma garantisi veriyor mu? F-35'te bile her gün tehditler, yok kongreden geçmez, yok şu olmaz bu olmaz, hep böyle şartlar. Ama benim hava savunmamı korumam lazım. Herkeste füze var, bu füzelere karşı ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil, bir zorunluluk.



'KOVBOY FİLMİ GİBİ 'BEN İSTEDİĞİMİ YAPARIM' DERSE, KARŞILIĞI OLUR'



F-35'in biz ortağıyız zaten. Bu çok taraflı bir projedir. 'Ben istedim Türkiye çıkar' bu yaklaşım yanlıştır, uluslararası hukuk var. Kovboy filmi gibi 'ben istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur. Amerika'yla olan sorunlarımızı karşılıklı konuşarak çözmek isteriz, tek taraflı dayatmayla olacak işler değil bunlar.



'RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ, ABD'YE ALTERNATİF DEĞİL'



Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD'ye alternatif değil. Türkiye'nin dış politikası denge gözetmektedir.