Bartın sapığı hastaneyi ‘üs’ yapmış!

T.Y, Bartın'da yaşlı bir kadına tecavüz ettikten sonra geceyi geçirmek için hastaneye gittiğini de anlatıyor. T.Y, ifadesinin bir başka bölümünde ise ‘geceyi geçirmek için hastaneye giderken' ışığı yanık gördüğü evdeki bir kadını da taciz ederek cep telefonuna kaydettiğini anlatıyor.



T.Y'nin ifadesinde kendiyle ilgili bilgi verdiği bölümde hastaneyle ilgili kısım şöyle:



“Bartın Devlet Hastanesi içerisinde, civarında geceleri uyurum. Sabit bir adresim yoktur. Bartın il merkezinde çeşitli suçlar işledim. Bunları barodan görevlendirilen avukatım nezaretinde samimi olarak söylemek istiyorum.”



“MERDİVENLE ÇIKTIM”



Zanlı T.Y'nin itiraf ettiği bir başka eylemi ise şöyle:



“15 Ağustos günü saat 23.30 sıralarında şehir merkezinden yaya olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne geceyi geçirmeye gidiyordum. Yol kenarında bir apartmanın birinci katındaki dairenin ışığı yanıyordu. Bahçeye girdim. Binanın yan tarafında üzerinde kiremit olan küçük bir yapı vardı. Aradan binanın arka kısmına geçtim. Hafif açık olan pencereden içeriye baktım. Bir kadın çıplak vaziyette telefonda görüntülü görüşüyordu. Balkona çıktım. Yatak odasının balkonuydu. Bayan yatağa yattı ve oradan da duş almaya gitti. Apartmanın dışında seyyar ahşap merdiven vardı. Merdiveni aldım. Merdiven ile üzeri kiremitli olan küçük yapının üzerine çıktım. Kiremitlerin üzerinden yürüdüm ve banyonun penceresine geldim.“



“VİDEOYA ÇEKTİM, HASTANEYE GİTTİM”



“Kadını banyoda duş yaparken seyrettim ve cep telefonu ile yaklaşık bir dakika videosunu çektim. Yine merdivenden aşağıya indim. Bahçe kapısından çıktım, hastaneye gittim. Geceyi hastanede geçirdim. Pişmanım. Bu görüntüyü bir yerde paylaşmadım, kimseye de göstermedim.”



T.Y bir başka eylemiyle ilgili ifadesinde de yaşlı bir kadını mağdur ettikten sonra geceyi geçirmek için devlet hastanesine gittiğini anlatıyor.

