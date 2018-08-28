USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Kolombiyalı yolcu tutuklandı

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, valizinde 16 kilo 527 gram kokain bulunan 2 Kolombiyalı yolcu gözaltına alındı.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2018 Salı 12:28
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Kolombiyalı yolcu tutuklandı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos tarihinde Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Kolombiya uyruklu C.A.M.S. (21) ve J.O.F.M. (39) isimli 2 erkek yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Yapılan takibin ardından Kolombiyalı 2 yolcunun bagajında arama yapan polis, 21 yaşındaki C.A.M.S.'nin valizinde kahve ve kuruyemiş paketlerine gizlenmiş 16 kilo 527 gram kokain ele geçirdi.

Valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan J.O.F.M. havalimanından serbest bırakılırken, C.A.M.S. adlı uyuşturucu kuryesi aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

KolombiyaKuruyemişNarkotikAtatürkUyuşturucu Kuryesi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı