Alman turist hırsızlık yaparken yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mağazadan çanta çalan ve kolundaki otel misafir bilekliği sayesinde tespit edilerek yakalanan Almanya uyruklu kadın turist, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Side Mahallesi'nde bulunan bir mağazada alışveriş yapan yabancı uyruklu turist çift, içeride çantalarının kaybolduğunu söyleyerek mağaza yetkililerine haber verdi.



Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, turistlerin koltuk üzerine bıraktıkları çantanın, bir kadın tarafından alındığı tespit edildi. Mağaza yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, çantayı alan şüphelinin bileğinde otel misafir bilekliği bulunduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli kadının, Almanya uyruklu Adelhit Kartman olduğu ve Side'de 5 yıldızlı bir otelde konakladığı belirlendi.



Cumhuriyet Savcılığının kararıyla turistin kaldığı otel odasında yapılan aramada, çalındığı tespit edilen siyah çanta bulundu. Tercüman ve avukat eşliğinde alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen Kartman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Çantanın da sahibine teslim edildiği bildirildi. Kaynak : AA