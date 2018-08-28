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Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonlar sürüyor. Gözaltına alınanları ziyaret eden ve hesaplarına para yatıran Kenan Yavuz Y. isimli şahıs polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Güncel / 28 Ağustos 2018 Salı 19:51
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonlarda tutuklanan zanlıları cezaevinde ziyaret ederek hesaplarına para yatıran işadamı Kenan Yavuz Y. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklu zanlılarının ailelerinin 'Çocuklarımız cezaevinde bizimle görüşmüyor. Bizim gönderdiğimiz avukatları kabul etmiyor hatta bizden para bile almıyorlar' yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

CEZAEVLERİNİ DOLAŞIP ZANLILARIN HESAPLARINA PARA YATIRMIŞ

Yapılan araştırmada Adnan Oktar grubundan bir kişinin cezaevlerini tek tek dolaşarak zanlılara para verdiği, 'Örgüt dışında avukat ve ailelerle görüşmeyin' telkininde bulunduğu belirlendi. Mali polis, Kenan Yavuz Y.'nin 10 zanlıyı ziyaret ederek para verdiğini tespit etti. Adnan Oktar'ın gizli kasası olduğu öne sürülen işadamı Kenan Yavuz Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kenan Yavuz Y. tutuklandı.


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