Yolcu motorunda oturan kadınlar rahatsız etti

Kendilerini sözde özgürlüğün savunucusu olarak ilan Sözcü yazarlarının yazıları tepki çekmeye devam ediyor.



Sözcü yazarlarından Can Ataklı, yolcu motorunda oturan çarşaflı kadınlardan olan rahatsızlığını köşesinde yazınca tepki çekti.



'MEDENİYETE BAŞKALDIRIDIR'



Çarşaflı kadınların olmasının medeniyete karşı bir başkaldırı olduğunu yazan Ataklı 'Kimse kızmasın bana. Bunu inançla açıklamak mümkün değildir. Bu ülkeyi bir din devletine çevirmek için toplumu hazırlamaya yönelik, medeniyete, özgürlüğe, güzelliğe karşı çirkin bir başkaldırıdır.' diye yazdı.



Ataklı'nın o yazısından ilgili bölüm;







Başka illeri bilemiyorum şu ama İstanbul'da içimiz dışımız Arap oldu.



Hele bayramda İstanbul boşalınca her yer Araplara kaldı.



Şikâyet etmiyorum. Sonuçta ülkemizin konuğu hepsi. Muhtemelen iyi de para harcıyorlar. Esnaf da memnun yani.



Sadece görüntüleri pek alışık olduğumuz gibi değil. Daha doğrusu özentileri bizde de çok ama her taraf böyle kara çarşaflı, peçeli kadınlarla olunca insan bir parça şaşırıyor.



Bayramdan önce Bebek'ten Çengelköy motoruna binecektim. Baktım gelen motorun açık bölümünde pek çok çarşaflı genç kız oturuyor, çoğu da çocuklar gibi bacaklarını aşağı sallandırmışlar.



Arap zannettim önce.



Meğer hepsi Türkmüş. Hepsi kara çarşaflı. Yüzlerinin görünen bölümünden 18-25 yaş arasında oldukları anlaşılıyor. Cıvıl cıvıldı hepsi. Başlarında ise türbanlı bir kadın var, yanlarında hiç erkek yok. Bu tür grupları gezdirerek İstanbul'u tanıtıyorlarmış.



Kimse kızmasın bana. Bunu inançla açıklamak mümkün değildir.



Bu ülkeyi bir din devletine çevirmek için toplumu hazırlamaya yönelik, medeniyete, özgürlüğe, güzelliğe karşı çirkin bir başkaldırıdır.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel