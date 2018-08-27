Ünlü şarkıcı o boğayı satın aldı!

Sanatçı Haluk Levent, Rize'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kurbanlık boğayı satın aldı.



Twitter hesabından duyuru yapan Levent, 'Boğayı satın aldık. İzmir Kemalpaşa çiftlik hayvanları barınağına gönderme kararı aldık' duyurusuna yer verdi.



NE OLMUŞTU?



Kurban Bayramı'nda sahibinden kaçan boğa, Rize'den, Trabzon'a kadar yüzmüştü. Görenlerin gözlerine inanamadığı olay sonrası boğa sahibine teslim edildi.



Boğanın sahibi bugün yaptığı açıklamada, yaşananlar sonrası hayvanı kesmeye gönlünün razı gelmediğini söylemişti. Olayları yakından takip eden Haluk Levent boğayı satın alarak barınağa göndermek istediğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Levent, hayvanın sahibine, 'Bu dananın sahibine ulaşılırsa haber edin. Satın alıp beslemek istiyorum. Trabzon AHBAP! Yardım istiyorum!' ifadeleri ile seslenmişti.





