Ünlü anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı

Araştırmaya başlayan polisin merkeze yönelik doğrudan bir saldırı mı yoksa maganda kurşunu mu olduğunu netleştirmeye çalıştığı bildirildi. Ateş açan kişilerin yakalanması için de araştırmanın sürdüğü açıklandı.



Şişli'deki Andy Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne sabah saat 04.00 sıralarında bir kurşun isabet etti. Faruk Acar'ın sahibi olduğu şirkete kurşun isabet etmesi ile ilgili polis güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Merkez önünden hızla geçen bir araçtan 5 el ateş edildiği ve birinin merkeze isabet ettiği belirlendi. Polisin merkezin doğrudan hedef mi alındığı yoksa maganda kurşunu mu olduğu konusunu netleştirmeye çalıştığı bildirildi. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi sürdürürken, ateş açan kişilerin yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Kaynak : Hürriyet