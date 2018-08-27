Twitter özel mesajlara yeni özellik geldi!

Sosyal medyanın devlerinden olan Twitter, direkt mesaj bölümünde tasarımsal ve işlevsel değişikliklere gitti. Artık özel mesaj bölümü Instagram ve Facebook'takine benzer şekilde filtrelemeye açık olacak.



Halen popülaritesini koruyan sosyal medyanın cıvıldayan kuşu Twitter, direkt mesaj (DM) bölümünde yaptığı yeniliklerle filtreleme özelliğini aktifleştirdi. Artık Twitter'da size gelen mesajlara bir diğer sosyal medya devi olan Facebook'un Messenger'ında olduğu gibi filtreleme işleminden sonra posta kutunuza ulaşacak.



Bugüne dek Twitter'daki mesajlaşma fonksiyonu basit bir yapıya sahipti ve takipleştiğiniz ve takipleşmediğiniz kullanıcılardan gelen mesajlar filtreleme olmadan posta kutusuna düşüyordu. Instagram'da ve yine Instagram'ın da sahibi olduğu Facebook Messenger'da ise arkadaşlarınız dışındaki kişilerden gelen mesajlar istekler bölümüne ayrılıyordu. İşte Twitter yaptığı bu yenilik ile basit ancak düzen adına önemli bir işlevi hayata geçirdi.



Bundan böyle DM bölümünde, Gelen Kutusu ile İstekler olmak üzere iki alan yer alacak ve doğal olarak Gelen Kutusu'nda takipleştiğiniz kişilerden gelen mesajları, istekler alanında ise takipleşmediğiniz kullanıcılardan gelen 'filtrelenmiş' mesajlar yer alacak.



Bu ay içinde hashtag'lerin de 11 yaşına bastığı Twitter'da yapılan bir diğer güncelleme ise mesajlaşma ayarlarında yer alıyor. Mesaj kalitesi ayarı eklenen sayfada yapacağınız değişikliker ile gereksiz mesajlardan korunmanız mümkün. Twitter güncellemeyi sıradaki güncelleme paketiyle birlikte sunacak.