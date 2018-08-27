Türkiye'de 2 milyon kişi sedef hastası

Sedef hastalığının sadece ciltle alakalı değil, aslında bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu ifade eden Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Tuğrul Mert Kıvanç, “Vücudumuz deriyi yabancı görerek saldırır. Sedef ciltten çıkıp eklem tutumu yapabilir. Cilt, eklem, tırnak ve gözlere de vurabilir. Biz romotolog olarak diğer oto ümmin hastalıklarla alakalı olduğu için sedef bizi ayrıca ilgilendirir. Diğer sistemik hastalıklarla bağlantısı olması da son 10 senede ispatlanmıştır. Bilhassa metebolik sendrom, kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara eşlik eder. Eskiden sedef hastalığını sadece cildiye ve dermotoloji uzmanları görüyordu. Romatizma kısmı da romotologtan ibaretti. Ama artık bahsettiğim sistemik hastalıklardan dolayı sedef bir ekip çalışması haline geldi” diye konuştu.



Kıvanç, “Esas bağışıklık sistemi hastalığı olduğu için immün sistemini etkileyebilecek, dermotolog ve romotolog ile koordine edilen bir tedavi seçimidir. Dünyada 125 milyon sedef hastası vardır. Türkiye'de ise 2 milyon 400 bin kişi bu dertten muzdarip. Cildin yanı sıra ekleme gelince, sedef romatizması bizim ilgi alanımıza giriyor. Sedef romatizması 5 tiptir. Neredeyse vücudun her yerini vurabilir. Küçük ve büyük eklemleri etkiler. Ayrıca iltihaplı romatizma da olabilir. Tabii bel ve omurgada iltihaplı romatizma benzeri şablon da olabilir. Romatem olarak bizde hem romotoloji, hem fizik tedavi, hem dermotoloji gibi branşlar bir aradadır. Tam zamanlı hekimlerle de çok daha fazla hizmet verebiliyoruz” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA