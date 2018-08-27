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ŞOK! 15 yaşındaki kızın hamileliğinde tecavüz iddiası

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3. Sayfa / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:17
ŞOK! 15 yaşındaki kızın hamileliğinde tecavüz iddiası

İstanbul’da ikamet eden ve aylar önce komşusuyla arkadaşlık kuran 15 yaşındaki D.A. isimli kız çocuğu, bayram ziyareti için İzmir’in Torbalı ilçesine gitti. Torbalı’daki akrabalarının yanına gelen D.A., bir süre sonra rahatsızlandı ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gerçek ise hastanede ortaya çıktı. 15 yaşındaki kızın yapılan kontrollerinde hamile olduğu tespit edildi. Durum hemen Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi ve ekipler konu hakkında bir araştırma başlattı. Küçük kız çocuğunun ifadesini alan yetkililer, iddialara göre olayın tecavüz olduğunu öğrendi. D.A. ifadesinde, ikamet ettiği İstanbul’da komşusu B.A. tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

Torbalı Cumhuriyet savcılığı, iddialar üzerine konu hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.


Kaynak : İHA

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