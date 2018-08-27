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Sabah namazını Dumlupınar'da kılacaklar

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Sabahı, ’Atatürk ve Dumlupınar Zafer Yürüyüşü’ adıyla ilk kez düzenlenecek etkinliğe Türkiye’nin dört bir tarafından yoğun ilgi olduğu bildirildi.

Yaşam / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:23
Sabah namazını Dumlupınar'da kılacaklar

Sosyal medya üzerinden başlatılan '30 Ağustos'ta Sabah namazında Dumlupınar'da buluşuyoruz' kampanyası çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin bir çok ilinden vatandaşlar, bu etkinliğe katılmak istediklerini ve Sabah namazı sonrası düzenlenecek olan 14 kilometrelik tarihi yürüyüşte o günleri yad etmek istediklerini belirttiler. Yürüyüş sonrası Dumlupınar Belediyesi tarafından dağıtılacak olan ve kurtuluş savaşında vatan için canını veren şehitlerimizin o gün yedikleri yemek olan mercimek çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek ikramına katılmak istediklerini belirttiler.

Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, yaptığı açıklamada, ''Kütahya Kent Konseyi üyelerimizle görüştük. Ülkemizin bir çok yerinden bizleri aradılar. Belediye olarak geceden gelip kamp kurmak isteyenlere alan tahsis edeceğiz. İnşallah 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl ilçemizde düzenlenecek etkinliklerle çok daha güzel olacak'' dedi.

Kaynak : İHA

Mercimek Çorbası30 Ağustos Zafer Bayramı


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