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MİT'ten ihraç edilen FETÖ'cüler sınırda yakalandı

KHK ile MİT’ten ihraç edilen 2 şahıs Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:07
MİT'ten ihraç edilen FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği şüphesiyle haklarında arama kararı olan ve MİT'ten ihraç edilen 2 şahıs Yunanistan'a kaçma girişiminde bulundukları sırada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler, yasak bölgede tespit ettikleri 2 kişiyi kovalamaca sonrası yakaladı.

KHK ile ihraç edilen eski MİT çalışanları Ebubekir E. (35) ve Yasir U. (29) oldukları belirlenen, FETÖ üyeliği şüphesiyle haklarında aranma bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Ebubekir E. ile Yasir U. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak : AA

PiyadeEdirneTerör ÖrgütüJandarma Komutanlığı


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