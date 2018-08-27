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Mide bulandıran olay! Öz kızına...

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, öz kızı S.C.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet C. (48), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:02
Mide bulandıran olay! Öz kızına...

Olay, önceki gün, ilçeye bağlı Hocahacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olan Mehmet C., iddiaya göre, eşinin ve oğlunun evde olmadığı sırada, lise öğrencisi kızı S.C.'ye cinsel istismarda bulundu.

Jandarmayı arayan S.C., olayı anlatıp, babasından şikayetçi oldu. İhbar üzerine jandarma ve Özel Harekat polisleri, eve baskın düzenledi. Mehmet C., gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Mehmet C., adliyeye sevk edildi.

Mehmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. 

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