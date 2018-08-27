İstanbul'da korkutan yangın

Beykoz Riva'da askeriye ait alanda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beykoz Çavuşbaşı ve Bozhane itfaiye ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale etti.



Helikopter desteğiyle yaklaşık 1 saat boyunca sürdürülen söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri de yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.