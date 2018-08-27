Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berfin D. bir süre önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Fatih Kaya (24) ile arkadaş oldu. Ancak zamanla genç kız Kaya'nın uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürüldüğü için ailesinin istememesi üzerine ayrıldı.



Kaya, genç kızı sürekli rahatsız edip barışmak istedi. Ancak genç kız bir türlü barışmadı. Kaya, sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi. Uyuşturucu aldığı öne sürülen Kaya onun etkisiyle kendine ve çevreye zarar verdi. Kaya, bir süre sonra Berfin D.'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın damına çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Kaya'yı gören vatandaşlar polisi aradı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, Kaya'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu arada olay yerine müzakereci polis de geldi. İtfaiye ve Can-Kur ekipleri ise, hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı.







Herkes o anı görüntülemeye çalıştı







Bazı vatandaşlar daha da ileri giderek canlı yayın yaptı. İlk kez intihar girişimi gören bazı kadınlar ise Kaya'yı korku dolu gözlerle izledi. Kaya bir türlü ikna olmayınca meraklı vatandaş sayısı da sürekli arttı. Kaya, genç kızı sürekli rahatsız edip barışmak istedi. Ancakbir türlü barışmadı. Kaya, sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi. Uyuşturucu aldığı öne sürülen Kaya onun etkisiyle kendine ve çevreye zarar verdi. Kaya, bir süre sonraD.'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın damına çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Kaya'yı gören vatandaşlar polisi aradı.Olay yerine gelen, Kaya'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu arada olay yerine müzakerecide geldi. İtfaiye ve Can-Kur ekipleri ise,açarakaldı. Fatih Kaya , bir türlü ikna edilemeyince bu durumu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anların fotoğrafını ve videosunu çekti. Kimi evinin balkonundan kimi penceresinden kimi ise sokağa inip Kaya'yı görüntüledi.Bazı vatandaşlar daha da ileri giderekyaptı. İlk kezgören bazı kadınlar ise Kaya'yı korku dolu gözlerle izledi. Kaya bir türlü ikna olmayınca meraklı vatandaş sayısı da sürekli arttı.