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HDP ile CHP arasında yakınlaşma

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmak istediğini açık açık dile getirdi.

Siyaset / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:03
HDP ile CHP arasında yakınlaşma

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, yerel seçimler öncesinde de örgütün partisiyle yakınlaştı.

İki parti arasındaki ilişki HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli tarafından dile getirildi.

CHP'YE ÇAĞRI

'Gelin birlikte yapalım, beraber yapalım' diyen Temelli, 'HDP kapılarını herkese açık tuttu, yine açık tutacak. İttifaklarımızın dayandığı temel çizgi budur. 24 Haziran'da eksik bıraktığımız işi yerel seçimlerde yapalım. Yerel seçimler bu işin ikinci turu olsun.' ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yerel seçimlerde tüm partilerle ittifak yapılması gerektiğini belirterek HDP'ye sıcak baktığını dile getirmişti.

Yerel SeçimlerSezgin TanrıkuluMilletvekiliTerör Örgütü


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