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Hatay'da 'kız kaçırma' kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:02
Hatay'da 'kız kaçırma' kavgası: 3 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, olay, akşam 22.00 saatlerinde, Aşkarbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y., bir süre önce evlenmek için K.O.'yu kaçırdı. K.O'nun ağabeyi İsa O., Aşkarbeyli Mahallesi'ne giderek, tartıştığı H.Y.'nin ağabeyi güvenlik korucusu Ali Y. ile babası İsmet Y'yi vurdu.

H.Y.'nin ağabeyi Mustafa Y. ve Mehmet Y.'nin yanı sıra H.Y (20) ve H.G. yaralanırken, K.O.'nun ağabeyi İsa O. da çıkan çatışma sonucunda vuruldu. İsmet Y. ile İsa O. (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Ali Y (37) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.G. (31), H.Y.(20) ve Mehmet Y. (47)hastanede tedavi altına alınırken, ağır yaralı olan Mustafa Y. (49) MKÜ Araştırma hastanesine sevk edildi.

Haberi alan yakınları İskenderun Devlet Hastanesi'ne akın etti. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. H.Y'nin (30) firarda olduğu belirtilirken, jandarma ve polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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