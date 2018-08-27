FETÖ'cülerden iftira taktiği

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü subaylar ve ihraç edilenler yurtdışına kaçtı.



İHRAÇ EDİLEN SUBAYLAR KULLANILIYOR



Kaçak FETÖ'cüler yurtdışında Türkiye karşıtı algı operasyonlarında kullanılırken, yeni bir iftira operasyonuna başladılar.



Gazeteci Nedim Şener, FETÖ'nün ihraç edilen subayları Türkiye'yi işkenceci olarak göstermek için kullanmaya çalıştığını yazdı.



FETÖ'NÜN YENİ TAKTİĞİ



Yurtdışında Türkiye karşıtı başlatılan algı operasyonunu yazan Şener 'FETÖ şimdilerde yeni bir taktik geliştirdi. Darbeye doğrudan katılan firari FETÖ'cü askerlerin yurtdışından yazdıkları itibar görmeyince, darbede rol almamış FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen subayları algı operasyonlarında kullanmaya başladı. 15 Temmuz ile ilgili yalanları yazarken, TSK'dan emekli babası Taner Tezgel'e bile iftira atacak kadar ileri giden eski Binbaşı Serkan Tezgel bunlardan birisi. Bir diğeri ise Bylock kullanıcısı olan ve ihraç edilen eski Binbaşı Cafer Topkaya. 16 ay tutuklu kalıp adli kontrolle serbest kaldıktan sonra Belçika'ya kaçan Cafer Topkaya şu aralar Türkiye hakkında “Guantanoma tablosu” çizmekle meşgul. Yabancı basına söylediklerinin üzerine gidiyorum; Türkiye'de, CIA'nın icat ettiği suda boğulma hissi yaratan “waterboarding” işkencesi yapıldığını söylüyor, araştırıyorum yalan çıkıyor.' diye yazdı.



VATANINI SATAN BABASINI SATMAZ MI?



İftirayı atan Cafer Topkaya'nın FETÖ'cü olduğunu ve whatsapp konuşmalarında ailesini bile sattığının ortaya çıktığını belirten Şener 'Bylock kullanıcısı Cafer Topkaya tüm ilişkileriyle tam bir FETÖ'cü. Zaten firar etmesi, ilişkileri ve yurtdışındaki durumu bunu kanıtlıyor. FETÖ'cülük işte böyle bir şey: Arkasında bıraktığı ailesini reddedecek kadar beyinleri yıkanmış insanlar. Cafer Topkaya da “Beni evlatlıktan reddedebilirsiniz” diyor. Daha önce de yazmıştım; vatanını satan babasını satmaz mı? Babasını satan ailesini satmaz mı?' ifadelerini kullandı.



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