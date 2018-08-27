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Feci kaza kamerada

Sarıyer Kilyos’ta alkol alıp arkadaşlarıyla eğlendikten sonra motosiklete binerek yola çıkan 2 genç, feci şekilde kaza yaptı.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:08
Feci kaza kamerada
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Kaza, geçtiğimiz 22 Temmuz Pazar günü saat 05.30 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde motosikletine binen Abdurrahman Manav, arkadaşı Ali Kazım Göktaş'ı (23) aldıktan sonra Kilyos'ta arkadaşlarının yanına gitti. Gece saatlerinde alkol alarak sabaha kadar eğlenen gençler ardından sabah saatlerinde motosiklete binerek evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Alkolün etkisiyle uyuyup sürücünün dengesini bozdu

Gençlerin alkollü halde Büyükdere Caddesi'ne kadar gelmesinin ardından yolcu Göktaş, alkolün etkisiyle uykuya dalarak sürücü Abdurrahman Manav'ın dengesini bozdu. Bu sebeple direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü, arkadaşıyla birlikte motosikletten yere düştü. Yaklaşık 50 metre sürüklenen gençlerden Göktaş, kaskının çıkması ve başını kaldırıma çarpması nedeniyle kafatasının parçalanması sonucu hayatını kaybetti.

50 metre sürüklenen gencin kafatası parçalandı

Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, süratli oldukları görülen motosikletlinin kontrolünü kaybetmesi, sürücü ve arkadaşının yere düştükten sonra metrelerce sürüklenmesi, kaskının uçtuğu görülen gencin hareketsiz bir şekilde yerde yatması, sürücünün ayağa kalkarak arkadaşının yanına gitmesi ve sürücü gencin dakikalarca arkadaşını uyandırmaya çalıştığı görülüyor.

Sürücü kaskı çıkmayınca kurtuldu

Kaza sonrası çevredeki sürücülerin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Manav'ı ve Göktaş'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Ali Kazım Göktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Manav'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

'Alkol kullanılınca sürat yapıyorlar”

Kazayla ilgili konuşan Vehbi Okur, 'Hız sınırının yüksek olduğu aynı zamanda araçtaki kişilerin dalgınlığından kaynaklanan bir kaza olmuş. Motosikletlinin kendisinin denge kaybından olan bir kaza. Yaralı olan sürücü ama arkasındaki kişi öldü. Yolcunun uyuduğu hakkında bir şey söylemek doğru değil ama yolcu öldü. Alkol konusunda da bilgimiz yok, tam bilgi alamadık. Sürekli olmasa da böyle dengesizlikler olduğu zaman kaza oluyor. Hız çoğunlukla kameralar olduğundan dolayı fazla sürat olmaz ama sadece alkol ve benzeri şeyler kullanan kimseler sürat yapıyorlar” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

PolisDireksiyonSarıyerBüyükdereSağlık Ekipleri


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