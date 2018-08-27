Facebook nihayet müdahale etti

Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Myanmar Ordusu ve Hükümetinin planlı olarak Arakanlı Müslümanlara soykırım işlediği hakkında rapor yayınlamış ve sosyal medyada Müslümanlara yönelik nefret suçu işlendiğine dikkat çekmişti. Raporun yayınlanmasının ardından Myanmar Ordusunun sosyal medya hesaplarını inceleyen Facebook yetkilileri, Myanmar Ordusuna ait Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı. Yetkililer yaptıkları açıklamada Myanmar Ordusunun sosyal medya üzerinden Müslümanlara yönelik nefreti körükleyen yalan haber yayınladıklarını, bu sebeple hesapların kapatıldığını duyurdu.



MYANMAR GENELKURMAY BAŞKANININ HESABI KAPATILDI



Facebook Sözcüsü Clare Wareing yaptığı yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapor da dahil olmak üzere uluslararası uzmanların hazırladığı raporlara dayanarak, Myanmar'da insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğine dair kanıtlar bulunuyor” dedi.



Açıklamada, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing dahil, şahıslara ait 18 Facebook hesabının kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada 18 hesabın haricinde 52 adet nefret suçu işleyen sayfanın kapatıldığı belirtildi. Böylelikle Facebook ilk defa bir ülkenin askeri ya da siyasi liderinin hesabını kapatmış oldu.



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: “FACEBOOK BAŞARISIZ”



Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Myanmar Ordusu ve Hükümetinin planlı olarak Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığı hakkındaki raporda Facebook'a da atıfta bulunulmuştu. Yetkililer Facebook'un yeterince nefret söylemi ve yalan haberle mücadele etmediğine değinmiş, bunun Myanmar'da Müslümanlara yönelik nefretin körüklenmesine yol açtığını söylemişlerdi. Yetkililer, Facebook'un Birleşmiş Milletlere fazla bilgi vermemesinden dolayı soykırıma özendiren Budist rahipler hakkında yeterli delil toplanamadığını söylemişlerdi.



Kaynak : İHA