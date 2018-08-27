USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Facebook nihayet müdahale etti

Facebook, Arakanlı Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen ve yanlış bilgilendirme yapan Myanmar Ordusunun Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı.

Teknoloji / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:27
Facebook nihayet müdahale etti

Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Myanmar Ordusu ve Hükümetinin planlı olarak Arakanlı Müslümanlara soykırım işlediği hakkında rapor yayınlamış ve sosyal medyada Müslümanlara yönelik nefret suçu işlendiğine dikkat çekmişti. Raporun yayınlanmasının ardından Myanmar Ordusunun sosyal medya hesaplarını inceleyen Facebook yetkilileri, Myanmar Ordusuna ait Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı. Yetkililer yaptıkları açıklamada Myanmar Ordusunun sosyal medya üzerinden Müslümanlara yönelik nefreti körükleyen yalan haber yayınladıklarını, bu sebeple hesapların kapatıldığını duyurdu.

MYANMAR GENELKURMAY BAŞKANININ HESABI KAPATILDI

Facebook Sözcüsü Clare Wareing yaptığı yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapor da dahil olmak üzere uluslararası uzmanların hazırladığı raporlara dayanarak, Myanmar'da insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğine dair kanıtlar bulunuyor” dedi.

Açıklamada, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing dahil, şahıslara ait 18 Facebook hesabının kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada 18 hesabın haricinde 52 adet nefret suçu işleyen sayfanın kapatıldığı belirtildi. Böylelikle Facebook ilk defa bir ülkenin askeri ya da siyasi liderinin hesabını kapatmış oldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: “FACEBOOK BAŞARISIZ”

Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Myanmar Ordusu ve Hükümetinin planlı olarak Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığı hakkındaki raporda Facebook'a da atıfta bulunulmuştu. Yetkililer Facebook'un yeterince nefret söylemi ve yalan haberle mücadele etmediğine değinmiş, bunun Myanmar'da Müslümanlara yönelik nefretin körüklenmesine yol açtığını söylemişlerdi. Yetkililer, Facebook'un Birleşmiş Milletlere fazla bilgi vermemesinden dolayı soykırıma özendiren Budist rahipler hakkında yeterli delil toplanamadığını söylemişlerdi.

Kaynak : İHA

Sosyal MedyaBirleşmiş Milletlerİnsan Hakları KomisyonuGenelkurmay BaşkanıUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı