Eşini vurduktan sonra başına ateş etti

Edinilen bilgilere göre, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ç. (26), bir süre ayrı yaşadığı ve sonra barıştığı eşi Hülya Ç. (23) ile bilinmeyen bir nedenle evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ç., silahla önce eşini sonra kendisini başından vurdu.



Silah sesini duyan komşuları eve koştu. Vatandaşlar, eşini vurduktan sonra balkona çıkan ve kendini vuran İsmail Ç.'nin balkonda asılı kaldığını gördü. Hemen ambulans ve polis ekiplerine bilgi verildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir alırken, intihar girişiminde bulunan kocayla kolundan yaralanan eşi Hülya Ç. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hülya Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yoğun bakıma alınan İsmail Ç.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA