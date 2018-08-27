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Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtacak bir hamle daha

ABD, Türkiye'yi tehdit edip ekonomik saldırılar düzenlemekle meşgulken, Başkan Erdoğan İran'ı ziyaret ederek Rusya'nın da olduğu zirveyi gerçekleştirecek.

Siyaset / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:55
Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtacak bir hamle daha

Türkiye'nin Rusya ve İran ile iyi ilişkiler kurararak iş birliği halinde olması NATO ve ABD'yi oldukça rahatsız ediyor.

İran'a ambargo uygulayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye destek vermemişti.

Rusya ile yapılan S-400 savunma sistemleri anlaşması da ABD'yi en çok rahatsız eden gelişmelerden biri olmuştu.

Sözde müttefik ABD, Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditlerini sürdürürken, Türkiye bölgedeki büyük güçlerle iş birliği yapıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'a 7 Eylül'de yapacağı resmi ziyaretle Suriye meselesi, ülkeler arasındaki iş birliği ve ticaret gibi önemli konuları görüşecek.

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