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Düğünde halay çekme kavgası: 16 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde gelin ve damadın yakınları arasında halay çekme müziğinde yaşanan tartışma sonrası çıkan kavgada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:53
Düğünde halay çekme kavgası: 16 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir düğünde halay çekme nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halim Y. ile hayatını birleştirdiği Şanlıurfalı eşi için Kızıloba Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düğün düzenlendi.

İddiaya göre, gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan C.C. (32) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.M. (45) ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Video görüntüleri incelemeye alındı

Öte yandan, Bayındır Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün sırasında çekilen video görüntülerini incelemeye aldı.

Kavgaya karışan şüphelilerin belirlenmesi için yaralıların ve düğüne davetli olarak katılan gelin ile damat tarafından yaklaşık 40 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor. Kaynak : AA

CumhuriyetAtatürkJandarma Komutanlığı


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