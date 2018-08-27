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Çankırı'da şoke eden görüntü!

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kadını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüyü izleyenler, minibüs sürücüsüne tepki gösterdi

Yaşam / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:56
Çankırı'da şoke eden görüntü!

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kadını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen kadının bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği görülüyor.

Sürücünün ve kadının kimliği ile nereye seyahat ettiği bilinmiyor.

YaylakentCep Telefonu


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