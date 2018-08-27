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BM'den Arakanlı Müslümanlarla ilgili tarihi karar

Birleşmiş Milletler, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme sessiz kalmadı. Yapılan açıklamada uygulamaların soykırım olduğu vurgulanıp Myanmar yönetiminin yargılanması gerektiği belirtildi.

Dünya / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:52
BM'den Arakanlı Müslümanlarla ilgili tarihi karar

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da generallerin, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi.

'PEK ÇOK ÜST DÜZEY GENERAL SOYKIRIM YAPIYOR'

BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi. Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığı belirtildi.

MyanmarBirleşmiş MilletlerSoykırımGenelkurmay Başkanı


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