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Ben sadece jüri üyesiyim

Yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışan Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye”yi artık kendisinin sunacağı iddialarına yanıt verdi: Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim.

Televizyon / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:45
Ben sadece jüri üyesiyim

Beyazıt Öztürk önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Kıbrıs tatilinden dönen ünlü şovmen, yeni sezonda yer alacağı “O Ses Türkiye” yarışması hakkında konuştu. Acun Ilıcalı’nın yerine yarışmayı sunacağı iddia edilen Öztürk, “Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim. Kadro henüz netleşmedi” diye konuştu.

Eleştirilere yanıt
Programda yer alacağı açıklandıktan sonra sosyal medyada müzik bilgisi eleştirilen ünlü şovmen gülerek “Onu program başladıktan sonra görecekler, biraz bekledikten sonra yorum yapmaları lazım” dedi.

Beyazıt ÖztürkAtatürkKıbrıs


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