Ben sadece jüri üyesiyim

Yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışan Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye”yi artık kendisinin sunacağı iddialarına yanıt verdi: Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim.