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Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Fransa Finans Bakanı Le Maire Paris'teki görüşme sonrası basın toplantısı düzenliyor. Albayrak, "Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık" dedi.

Ekonomi / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:44
Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire Paris'teki görüşme sonrası basın toplantısı düzenliyor.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ABD'nin yaptırım kararları bölgesel istikrara vereceği zararla terörün mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık. ABD tarafından atılan adımlar ABD'nin itibarını sarstığı gibi müttefikler nezdinde de kendisini yalnızlaştırıyor. Dolar küresel ticarette güvenilir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Dünya ortak akılla ilerlemekten başka çare görmüyor.

DTÖ kurallarına aykırı şekilde Türkiye ve AB'ye uygulanan kararlara karşı Fransa ile ortak hareket etmeyi de konuştuk.

İran konusunu da görüşmede ele aldık. Türkiye olarak Fransa ile aynı pozisyondayız.

FransaMaliye BakanıBerat AlbayrakParis


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