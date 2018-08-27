İçişleri Bakanlığı'nca, 'Usulsüz ihale', 'FETÖ üyesi olmak' ve 'Görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalarla görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kendi hayrını bile belediyeye ödettiği ortaya çıkmıştı.



Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü yazısında başka bir skandalı gündeme getirdi.



Ahmet Hakan, Hazinedar'ın beyaz eşya dükkanı açmak isteyen bir esnaftan Beltaş Vakfı'na para yatırmasını istediğini aksi takdirde dükkanı açtırmayacağını söylediğini iddia etti.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;



HAZİNEDAR'A TEK SORU

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar!



Bırak laga lugayı da cevap ver:



Beşiktaş'ta beyaz eşya ticareti yapmak için dükkân açmaya kalkan bir esnafa “Beltaş Vakfı'na 100 bin dolar yatıracaksın, yoksa dükkânı açamazsın” dediniz mi, demediniz mi?



Bak, doğru söyle!



Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına ona göre!



Murat Hazinedar kendi hayrını bile belediyeye ödetti Kaynak : Beyaz Gazete Özel