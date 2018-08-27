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Ağabeyinin tecavüzüne uğradı, kürtaj olduğu için hapse atıldı

Endonezya'da ağabeyinin tecavüzüne uğrayan, hamileliğinin 6. ayında kürtaj yaptırınca 6 ay hapse mahkum edilen 15 yaşındaki kız çocuğu serbest bırakıldı

3. Sayfa / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:37
Ağabeyinin tecavüzüne uğradı, kürtaj olduğu için hapse atıldı

Endonezya'da insan hakları aktivistlerinin büyük tepki gösterdiği davada yeni bir gelişme yaşandı.

AĞABEY 2 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sumatra Adası'nın Jambi bölgesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki ağabeyinin tecavüz ettiği 15 yaşındaki bir kız çocuğu hamileliğinin 6. ayında kürtaj yaptırınca 6 ay hapse mahkum edilmişti. Ağabey ise 18 yaşından küçük birine cinsel saldırıdan 2 yıl hapis cezası almıştı.

KIZ ÇOCUĞU SERBEST BIRAKILDI

Jambi Yüksek Mahkemesi bugün kız çocuğunun avukatlarının temyize gitmesi sonrası çocuğa yönelik kürtaj suçlamasını düşürdü. Kız çocuğunun serbest bırakıldığı da açıklandı.

Mahkeme sözcüsü Hasoloan Sianturi, 'Mahkeme davalının kürtaj olduğunu kanıtladı ancak bu (kürtaj) durumu gereği yapılmıştı' dedi.

ENDONEZYA'DA KÜRTAJ HAKKI

Endonezya'da bir kadının hayati riski bulunmuyorsa ya da belli şartlar altında tecavüze uğramamışsa kürtaj olması yasa dışı sayılıyor. Yasaya göre bu şartları karşılayan kadınların hamileliğin ilk 6 haftasında kürtaj olmasına izin veriliyor.

Kız çocuğunun eğitimine devam edeceği ve psikolojik travma yardımı alacağı da belirtildi.

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