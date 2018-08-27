Ağabeyinin tecavüzüne uğradı, kürtaj olduğu için hapse atıldı

Endonezya'da insan hakları aktivistlerinin büyük tepki gösterdiği davada yeni bir gelişme yaşandı.



AĞABEY 2 YIL HAPİS CEZASI ALDI



Sumatra Adası'nın Jambi bölgesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki ağabeyinin tecavüz ettiği 15 yaşındaki bir kız çocuğu hamileliğinin 6. ayında kürtaj yaptırınca 6 ay hapse mahkum edilmişti. Ağabey ise 18 yaşından küçük birine cinsel saldırıdan 2 yıl hapis cezası almıştı.



KIZ ÇOCUĞU SERBEST BIRAKILDI



Jambi Yüksek Mahkemesi bugün kız çocuğunun avukatlarının temyize gitmesi sonrası çocuğa yönelik kürtaj suçlamasını düşürdü. Kız çocuğunun serbest bırakıldığı da açıklandı.



Mahkeme sözcüsü Hasoloan Sianturi, 'Mahkeme davalının kürtaj olduğunu kanıtladı ancak bu (kürtaj) durumu gereği yapılmıştı' dedi.



ENDONEZYA'DA KÜRTAJ HAKKI



Endonezya'da bir kadının hayati riski bulunmuyorsa ya da belli şartlar altında tecavüze uğramamışsa kürtaj olması yasa dışı sayılıyor. Yasaya göre bu şartları karşılayan kadınların hamileliğin ilk 6 haftasında kürtaj olmasına izin veriliyor.



Kız çocuğunun eğitimine devam edeceği ve psikolojik travma yardımı alacağı da belirtildi.