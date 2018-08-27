ABD heyeti ile F-35 görüşmesi

ABD ile Türkiye arasında gerginlik devam ederken Amerikan Kongresi'nden bir heyet Ankara'ya geldi.



ABD Kongre heyeti, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Kongre üyeleri ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs'la birlikte TBMM'de temaslarda bulunarak; F-35 Programı kapsamında TAI'yi ziyaret etti.



Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi ve F-35'lerin teslimatıyla ilgili sıkıntılar görüşüldü.



ABD Kongresi'den bir heyet, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. ABD'den Ankara'ye gelen heyetin başkanlığını Michael R. Turner üstlenirken, Türk heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak yaptı.



ABD HEYETİ S-400 RAHATSIZLIĞINI BELİRTTİ



Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve terör örgütü PKK konusunu görüştü. ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi. Heyetin, "İlişkilerin düzelmesini istiyoruz. S-400'lerden vazgeçin, F-35'ler için engel kalksın" dediği aktarıldı.



TÜRK HEYETİNİN ABD'DEN İSTEDİKLERİ



ABD heyeti, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajını verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi. Türk heyeti, terör örgütü PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.