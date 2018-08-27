3 bin kırmızı düdük dağıtıldı

Kampanyanın startı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilmesinin ardından Türkiye genelindeki tüm illerde Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından sürücüler ile birlikte yolculuk yapan çocuklarına kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye edilmişti. Muğla'da Vali Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın katıldığı etkinlik ile başlayan kampanya Kurban Bayramı süresince devam etti.



Muğla'da 10 günlük süre içinde Muğla'nın değişik uygulama noktalarında 3 bin kırmızı düdüğün çocuklara dağıtımının gerçekleştirildiği açıklardı. Kaynak : İHA