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Papa: Utanç sürüyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 39 yıl sonra İrlanda'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi. Katolik kilisesinin örtbas ettiği suçları "iğrenç" olarak tanımlayan Papa, "Utanç sürüyor" şeklinde konuştu.

Güncel / 26 Ağustos 2018 Pazar 10:44
Papa: Utanç sürüyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 39 yıl sonra İrlanda'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Kent sokaklarındaki çok sayıda gösterici ise kiliseyi ve Papayı protesto etti.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, kilisenin "karanlık" tarihini aydınlatma çağrısı yaptı, Papa'dan kilisedeki cinsel saldırılara karşı harekete geçmesini istedi.

İrlanda, kilisedeki papazların çocuklara cinsel saldırılarıyla ve evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerin öldürülmesi olaylarıyla gündeme gelmişti.

Bir önceki Papa Benedikt, sekiz yıl önce taciz kurbanlarından özür dilemiş ve İrlanda kilisesinden hatalarını kabul etmesini istemişti.




Papa BenediktProtestoİrlanda


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