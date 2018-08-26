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İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Aytemiz Alanyaspor takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Güncel / 26 Ağustos 2018 Pazar 18:56
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Aytemiz Alanyaspor takımları arasında saat 21.45’te oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle yarın saat 18.45’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar TEM Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak. İspark Otoparkı dolduktan sonra ise dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak araç sürücüleri TEM Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - TEM Güney Yan Yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında da TEM Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak. TEM Kuzeye direkt ve TEM Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek. TEM Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman ise TEM Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak. Kaynak : İHA

Ali Sami YenSpor Toto Süper LigLefter KüçükandonyadisSpor KompleksiGalatasaray


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