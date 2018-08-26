USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Anne ile oğlu öldürülmüş halde bulundu

Antalya’nın Aksu ilçesinde yazlık olarak kullanılan bir evde 17 yaşında bir gencin ve annesinin tüfekle vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Polis ekipleri ise 17 yaşındaki gencin annesini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruyor.

3. Sayfa / 26 Ağustos 2018 Pazar 22:37
Anne ile oğlu öldürülmüş halde bulundu
Video için tıklayın

Olay, Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya merkezde yaşayan ve Manavgat ilçesinde bir diyaliz merkezinde doktorluk yapan 57 yaşındaki Gülşen Bulut yanına Anadolu Lisesi 3’üncü sınıfta okuyan oğlu Uğur Bulut’u da alarak dün sabah Hacıaliler Mahallesi’nde bulunan ve tatil günlerinde kullandıkları müstakil eve geldi. Bugün eşi ve çocuğundan haber alamayan baba Mehmet Bulut, yan komşularını arayarak komşusundan eve bakmasını istedi. Kadına ve çocuğa bakmak için eve gelen yan komşu, anne ve oğlunu kanlar içerisinde gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evdeki bir odada 58 yaşındaki anne Gülşen Bulut’un, bir başka odada ise 17 yaşındaki oğlu Uğur Bulut’un cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ilk bulgulara göre, Uğur Bulut’un annesini tüfekle 3 el ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Anne Gülşen Bulut’un Manavgat ilçesinde bir diyaliz merkezinde hekim olarak görev yaptığı, Uğur Bulut’un ise Anadolu lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayı haber alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayın gerçekleştiği sırada baba Mehmet Bulut ve ailenin diğer çocuğu Ozan ile tatilde olduğu bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Ertuğrul Gün - Suat Metin/İHA) Kaynak : İHA

Polis EkipleriAntalyaAnadolu LisesiAdli Tıp Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı