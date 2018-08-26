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ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı. ABD medyası saldırıda 4 kişinin öldüğünü belirtiyor. Saldırı, bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı bir merkezde düzenlendi.

Dünya / 26 Ağustos 2018 Pazar 21:43
ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezindeki video oyunu turnuvası sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Florida'nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.

Jacksonville polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılar olduğunu belirtti.

ABD medyasında saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Bilgisayar OyunuFloridaSaldırı


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