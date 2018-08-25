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Trump'ın krizi kabine krizine dönüştü! Sert sözler...

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkındaki soruşturmaların yürütülüş tarzı nedeniyle eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı 'emri altındaki pozisyonda' neler olduğunu anlamamakla suçladı.

Dünya / 25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:20
Trump'ın krizi kabine krizine dönüştü! Sert sözler...

ABD'de Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in itirafçı olması ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un hakkında yürütülen davada suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmasıyla başlayan kriz Trump'ın kabinesine sıçradı.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı eleştirdi.

ABD Başkanı yaptığı açıklamada, 'Jeff Sessions siyasetin kendisini etkilemesine izin vermeyeceğini söylüyor çünkü emri altındaki pozisyonda neler olduğunu anlamıyor' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump geçtiğimiz günlerde Cohen, Manafort ve Rusya soruşturması çerçevesinde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Sessions'ı eleştirmiş ve 'Ona bu işi (bakanlığı) vermemin tek sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü sadakat hissettim, ilk destekçilerimden biriydi. Adalet Bakanlığı'nı hiçbir zaman idare edemedi' ifadelerini kullanmıştı.

Sessions ise Trump'a yanıt olarak, 'Adalet Bakanı olduğum sürece, Adalet Bakanlığı'nın faaliyetleri siyasi hesaplardan uygunsuz bir şekilde etkilenmeyecektir.' şeklinde konuşmuştu.

TwitterAdalet BakanıTrumpDonald TrumpRusya


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