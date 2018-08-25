Şile'de kayıp genç kızın cesedine ulaşıldı

Perşembe günü babası ve kız kardeşiyle birlikte Şuayipli Mahallesi İncir ağızı mevkiinde boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan Kocalı'nın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.



Kocalı'nın cesedi denizde kaybolduğu yerin yaklaşık 50 metre uzağında Çivi Ağzı bölgesinde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri tarafından bulundu.



Kocalı'nın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



ABLASININ BOĞULDUĞUNU GÖRÜNCE DENİZE ATLADI



Dün akşam saatlerinde Ağva'da baba Erol Kocalı, ismi öğrenilemeyen kızıyla denize girdi. Kızının boğulduğunu gören baba yardımına koştu. Bu sırada diğer kızı Kezban Kocalı'da (18) ablasının boğulduğunu görüncü denize atladı. Baba büyük kızını kurtararak sahile çıktı. Küçük kızının da denizde çırpındığını gören baba tekrar suya atladı ancak genç kız dalgalarda kayboldu. Kaynak : DHA