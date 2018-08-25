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Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vuracak

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurma hazırlığı yaptığı iddia edildi. Açıklamada, İdlib'e İngiltere tarafından eğitilen militanların gönderildiği ve bu kişilerin kimyasal saldırı mizanseni düzenleyerek saldırıya zemin hazırlayacağı savunuldu.

Dünya / 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:06
Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vuracak

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yeni bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Bakanlık sözcüsü Igor Konanşenkov tarafından yapılan açıklamada, İngiliz askeri şirketi Olive tarafından eğitilen bazı 'militanların' İdlib'e gönderildiği ve burada 'kimyasal saldırı provokasyonu' için hazırlık bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, 'Militanlar, Beyaz Miğferler'in kıyafetlerini giyip kimyasal saldırı kurbanlarını kurturma mizanseni yapmakla görevlendirildi.' ifadeleri kullanıldı.

Konanşenkov ayrıca ABD'nin bu amaçla Basra Körfezi'ne 56 kruz füzesi taşıyan USS The Sullivans isimli destroyer'i gönderdiğini ve Katar'daki El Hudeyd hava üssüne de 24 havadan karaya füze taşıyabilen B-1B bombardıman uçağını konuşlandırdığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konanşenkov ayrıca geçtiğimiz günlerde ABD, İngiltere ve Fransa hükümetlerinin üst düzey isimlerinden gelen kimyasal saldırı uyarısının da bu hazırlığın bir parçası olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bir açıklama yaparak, 'Esad, İdlib'de kimyasal silah kullanırsa güçlü bir yanıt veririz' ifadelerini kullanmıştı. Kaynak : Habertürk

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