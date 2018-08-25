Hakan Çelik: Sarıgül dönüyor

Yerel seçimlerle ilgili bir yazı kaleme alan Posta Gazetesi Yazarı Hakan Çelik, Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün yeniden aday gösterileceğini iddia etti.



Çleik bugünkü köşe yazısında, 'Şu ana kadar edindiğim izlenim Sarıgül'ün Şişli'den tekrar belediye başkan adayı gösterileceği yönünde. Resmi açıklama yapılmadı ancak bütün işaretler bunu gösteriyor. CHP aday belirleme sürecinde gecikirse geçmişte olduğu gibi sadece zaman kaybettiğiyle kalacak' ifadelerini kullandı.



Sarıgül'ün rakiplerini kıskandıran bir çalışkanlığı olduğunu söyleyen Çleik, 'Sokak sokak dolaşır, aksayan şeyler varsa anında müdahale eder. Telefonu 24 saat açıktır. Daha önce belediye başkanlığı yaptığı Şişli'nin ekonomik kapasitesini ve demografik zenginliğini öne çıkardı, değişik konularda farkındalıklar yaratarak Şişli'yi hep vitrinde tuttu' diye konuştu.



İşte Hakan Çelik'in bugünkü köşe yazısı:



Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiştik.



Partinin iç tartışmalarla aşırı zaman kaybettiğini, atılım isteyen seçmene yanıt verebilmek için bir an önce yerel seçimlere konsantre olmak gerektiğini söylemişti.



Hedefinde ise en az yedi yeni büyükşehiri almak olduğunu ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'na “Zaman hızlı akıp gidiyor, adaylar hâlâ belli değil mi?” diye sordum. İsimler üzerinde çalıştıklarını söyledi.



9 günlük uzun bayram tatili sonrasında partiler seçim hazırlığı için kolları sıvayacak. CHP şimdiye kadar alamadığı bölgelerde başarılı olmanın yanı sıra uzun süredir belediye yönetimlerini elinde tuttuğu yerleri yeniden kazanmak istiyor.



Türkiye'de öyle bazı ilçeler var ki Anadolu'daki birçok şehrin toplamı kadar etkiye sahipler. Bunların başında da İstanbul'da Şişli geliyor. Geçmişte uzun süre Şişli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren CHP'li Mustafa Sarıgül yerel seçim kampanyasını başlatan ilk isim oldu.



Bayram süresince Sivas ve diğer Anadolu illerini dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. İstanbul ve Şişli bir anlamda Anadolu demek. Şehrin yoğun göç alan merkez ilçelerinde Sivas, Ordu, Giresun, Kastamonu, Malatya'dan milyonlarca vatandaş yaşıyor.



Şu ana kadar edindiğim izlenim Sarıgül'ün Şişli'den tekrar belediye başkan adayı gösterileceği yönünde. Resmi açıklama yapılmadı ancak bütün işaretler bunu gösteriyor. CHP aday belirleme sürecinde gecikirse geçmişte olduğu gibi sadece zaman kaybettiğiyle kalacak.



Sarıgül'ün rakiplerini kıskandıran bir çalışkanlığı vardır. Sokak sokak dolaşır, aksayan şeyler varsa anında müdahale eder. Telefonu 24 saat açıktır. Daha önce belediye başkanlığı yaptığı Şişli'nin ekonomik kapasitesini ve demografik zenginliğini öne çıkardı, değişik konularda farkındalıklar yaratarak Şişli'yi hep vitrinde tuttu.



Bu dönemde, çöp toplamak, yol yapmak gibi klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanında ibadethanelerin restorasyonundan moda ve tasarım merkezlerine, alışveriş caddelerinden start-up girişimlerine kadar bir dizi alan; yerel yönetimlerin ilgisini bekliyor.



Sarıgül bu alanda öncülük etmiş ve fark yaratmıştı. Hatta çalışmalar Avrupa'nın en yaşanır şehirlerinden Münih'in dikkatini çekmiş, Bavyera'nın bu zengin bölgesi Şişli ile kardeş olmuştu.



Şehirlerin marka caddeleri vardır, Paris'teki Champs- Elysees (Şanzelize) gibi sürekli pırıltılı ve şık olmalı, aksi halde cazibesini yitirir, ekonomik değeri düşer. Sarıgül sonrasında ilçenin marka semtleri Nişantaşı ve Teşvikiye bölgesinin enerjisi söndü. Bu caddeler bir dönemi daha sönük geçirirse bir daha geri dönemez.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel