Türkiye'den İsrail'e kınama

Türkiye, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinde ilave yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine yönelik kararını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.



Uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının gözardı edilerek atılan bu adımların, barış sürecine tamiri imkansız şekilde zarar verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Filistin halkının vazgeçilemez haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür. Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.'



İsrail'in gayrimeşru Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri



İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.



Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.



Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor. Kaynak : AA