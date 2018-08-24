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Trump, Pompeo’nun Kuzey Kore ziyareti iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kuzey Kore’ye düzenleyeceği ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Güncel / 24 Ağustos 2018 Cuma 22:56
Trump, Pompeo’nun Kuzey Kore ziyareti iptal etti

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim çünkü Kore Yarımadasının nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİN ETKİSİ

Çin ile ABD arasındaki ticari gerginliğe işaret eden Trump, "Bundan dolayı (Çin'in) daha önce olduğu kadar (BM yaptırımlarına rağmen) nükleer silahlardan arındırma sürecine yardımcı olduğuna inanmıyorum." görüşünü paylaştı.

Trump, "Dışişleri Bakanı Pompeo, büyük ihtimalle Çin ile ticari ilişkimiz çözüme kavuştuktan sonra, yakın zamanda Kuzey Kore'ye gitmeyi dört gözle bekliyor. Aynı zamanda Kuzey Kore Lideri Kim'e (Jong-un) en derin hürmet ve saygılarımı iletiyor, onunla yakın zamanda görüşmeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


TwitterÇinKuzey KoreTrump


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